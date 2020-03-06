新冠肺炎：殮房堆滿遺體　外長顧問確診

伊朗是中國內地以外，因新冠肺炎死亡人數最多的國家之一，至今有107宗死亡個案，與意大利相同。網上近日流傳一段於伊朗聖城庫姆拍攝的短片，顯示由於未有足夠人手檢查最近逝世的人是否死於新冠肺炎，以致殮房內堆滿等候按傳統回教禮節下葬的遺體。

美媒周四（5日）報道，該短片於庫姆市Behesht-e Masoumeh殮房內拍攝，可見不少穿上藍色保護衣的職員在忙碌工作，部分鋼床和地上到處放了以黑色屍袋裝載的遺體，少部分遺體則以白色布袋包住。

2名殮房員工透露，根據回教傳統遺體需以水及肥皂清洗後方可安葬，惟近日因新冠肺炎死亡的人太多，工作人員改以氧化鈣清理遺體，以免落葬後污染土壤。惟未能肯定片段中的遺體是否全與新冠肺炎有關，有指一名散布該片段的人被捕。

另外，伊朗衞生部門周四（5日）公布，過去24小時有591宗個案，15人死亡；全國累計3513人染病。國營通訊社報道，最新的死者包括外長扎里夫的前顧問、前駐敍利亞大使謝赫伊斯蘭（Hossein Sheikholeslam），而現時為扎里夫高級顧問的國家利益委員會成員薩德爾（Mohammad Sadr）則被確診感染，是該委員會第二名確診成員，另一成員米莫罕馬迪本周初證實感染，其後不治。

伊朗衞生部長納馬基同日表示，為減少新冠肺炎傳播風險，連續第二周禁止全國周五的祈禱活動。