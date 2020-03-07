新冠肺炎︰華女花2萬澳元回悉尼上課　感遭當局背叛

新冠肺炎肆虐全球，澳洲政府上月為防範疫情傳入，禁止14天內曾到訪中國的外國人入境，結果令大批中國留學生極為煩惱。目前在悉尼大學就讀的中國留學生Karen Ji接受英媒採訪時坦言，她花了2萬（澳元，下同，約10.3萬港元）經泰國，才能返回澳洲開學，又指澳洲當局的禁令無疑是「背叛」留學生。

Karen Ji表示，她原本已訂了從中國直接返回澳洲的機票，惟因澳洲當局的禁令，航班被取消了，令她十分生氣和恐慌；為了能趕及返回澳洲開學，她不得不與母親先飛往泰國，隔離16日後才能返回澳洲。連同中國直接飛往澳洲悉尼的機票，她先後訂了「5張經濟艙機票、1張頭等機票」，而且花了很多時間，令她感到十分疲累。

Karen Ji認為，中國留學生在國際留學生中佔很大比例，意味着中國留學生每年貢獻了很多金錢給澳洲，卻遭到澳洲政府「背叛」。她坦言，有些澳洲人認為有旅遊禁令很好，因為保障了他們的安全，所以她目前很難去批評旅遊禁令。

據報道，澳洲目前約有26萬中國留學生，主要就讀大學，每年為澳洲帶來120億澳元（約618億港元）收入。分析指出，如中國學生無法返回澳洲開學，會使澳洲損失12億澳元（約62億港元）收入。其中包括墨爾本大學、西悉尼大學等就對受旅遊禁令影響的學生，每人補貼7500澳元（約4萬港元）。