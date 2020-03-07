華夫婦遭裝入行李箱沉河溺斃　4疑兇落網

中國30歲男子王俊（音譯）及其28歲妻子朱冰，早前到泰國芭提雅旅遊後失蹤，警方上周二（2月25日）在甘烹碧府一條河中，發現兩人的遺體。兩人遺體被發現時，雙方均被反綁，裝在行李箱內。雖然4名疑犯一度潛逃至緬甸，惟先後被當地警方拘捕，近日再移交回泰國警方。

據報道，王俊和妻子上月前赴泰國旅遊，當時他們和另外13名遊客一同租住在芭提雅一幢別墅內，惟兩人其後失蹤，其他人則返回國內。至上周二下午，有人發現河中浮着一個行李箱，警方到場後，發現行李箱內藏着王俊的屍體。及後，警方派出60名潛水員搜索12公里河道，直至上周四（27日）才發現第二個行李箱，內藏朱冰的屍體。

屍檢結果表明，兩人的死因均為窒息，死者頭部有遭硬物擊打的傷痕。經查，警方鎖定4名中國籍疑犯，其中24歲的范剛剛（音譯）及31歲的秦渺（音譯）率先在緬甸落網。至近日，26歲的修向于（音譯）和23歲的胡正雄（音譯）也在緬甸一個小鎮被逮捕，再移交回泰國警方。

根據警方的說法，4人承認因負債糾紛而在芭堤雅謀殺王俊和他的妻子。王俊的遺體於3月4日被火化，家人將把他的骨灰帶回中國。王俊的父母希望判處兇手死刑，他們表明從未見過疑犯，對兒子被謀殺感到震驚。