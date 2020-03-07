新冠肺炎：廣島失守　國民隔離令生效前衝關

日本新冠肺炎疫情擴散，截至當地時間周六（7日）上午10時半，全國確診個案增至1114宗。廣島市、秋田縣和山梨縣周五（6日）出現首宗確診病例。下周一（9日）開始，所有從中國及南韓抵達日本的人士要隔離14天，有日本國民打算趁隔離措施生效前，從中韓趕回國。

廣島市一名30多歲男子周五在醫院接受檢測，其樣本呈陽性反應，最終確診。秋田縣的確診患者為一名60多歲的男子，他曾乘坐鑽石公主號郵輪。山梨縣患者是一名60多歲的男性上班族，他曾在上月21至23日期間前往大阪及和歌山。

厚生勞動省早前要求自中韓出發的航班，只能在成田機場和關西機場降落。而自中韓返國的國民，需要自費租用汽車，或乘自己的私家車回家隔離14天。未有隔離住處的國民，則要自費租住酒店。有與韓籍丈夫一起在南韓居住的日本婦女，早前已將子女送到日本，交由外祖父母照顧。現時她也考慮在日本隔離措施生效前回日本，但擔心不能再次入境南韓。

此外，日本橫濱市中華街有商戶收到恐嚇信件，上面用日文寫着「中國人是細菌」及「快點滾出日本」等字句。商戶已報警，橫濱市政府表示正進行調查，強調該種事不該發生。多家商戶收到的信件內容相同，它們均由東京寄出。