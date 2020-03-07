30年最嚴重蝗禍　噴有毒殺蟲劑兩敗俱傷

東非近日受蝗蟲侵襲，牠們其後更經過與伊朗接壤的沙漠，抵達巴基斯坦。巴基斯坦多處農地受破壞，情況為30年來最嚴重，糧食價格亦上升，政府宣布全國進入緊急狀態。地方政府在受影響的農地噴灑有毒殺蟲劑，卻無助改善情況，更令大量農作物要被棄置。

英媒周五（6日）報道，去年的暴雨及風暴天氣，令阿拉伯半島附近的蝗蟲數目大增，牠們最近侵襲巴基斯坦。信德省的棉花是當地農民主要收入來源之一，農民在即將收成時，不幸遇到蝗災。在卡拉奇附近的地方，近半農作物已被破壞。有農業官員指，在整個職業生涯中，從未見過如此嚴重的蝗災。

地方政府向農地噴有毒殺蟲劑，又向農民收購蝗蟲屍體。然而，這種殺蟲方法效率極低，通常在一塊農地的蝗蟲被殺光前，蝗蟲已攻陷另一塊農地。而且被噴過殺蟲劑的農地，餘下的農作物亦已受污染，只能被棄置。有農民絕望地靠大叫及敲打鍋盆來驅趕蝗蟲。

中國蝗災防治工作組早前抵達巴國視察災情。據指，中國有可能向巴國提供空投殺蟲劑，希望更有效滅蟲，巴國亦可能從中國進口殺蟲劑。早前有指中國會送大批鴨到巴國吃掉蝗蟲，但巴國官員已否認。