美再軍援烏克蘭　提供武裝巡邏艇抗俄

美國與俄羅斯在烏克蘭的地緣角力加劇，美國國防部近日計劃向烏克蘭提供新一輪總值1.25億美元（約9.75億港元）的軍事援助，提供武裝巡邏艇等武器，以加強烏克蘭在黑海及亞速海的軍力，抗衡俄羅斯海軍。烏克蘭駐美國大使葉利琴科（Volodymyr Yelchenko）表示，希望從美國獲得4至6套愛國者防空導彈系統，覆蓋烏克蘭領空。

美國有線電視新聞網路（CNN）周六（7日）引述官員及國會消息指，本次軍事援助屬於華府的「烏克蘭安全支援」項目上半部分，該項目總值2.5億美元（約19.5億港元），美方將提供反火炮雷達及MARK VI武裝巡邏艇，美國國防部已把軍援計劃知會國會，國會將在表決前審視計劃。

國防部發言人、格利森中校回應指，國會審視有關安全支援計劃期間，國防部不會評論或證實事件。俄烏艦艇前年在連接黑海與亞速海的克赤海峽爆發衝突，俄方事後一度扣押烏方3艘艦艇及24名船員。

美國前國防部官員卡彭特（Michael Carpenter）認為，烏克蘭沿海地區幾乎是不設防，意味基輔需獲得小型船隻、配備短程反艦導彈的小型快艇、岸基反艦導彈及雷達系統。他稱，烏克蘭亦持續需要軍用醫療設備、避彈衣、卡車及貨車等。

葉利琴科向美國《軍事時報》透露，為了抗衡黑海的俄羅斯海軍，烏克蘭需要30至40艘美國的島級巡邏艇。島級巡邏艇是美國海岸防衞隊的主力，不論噸位、排水量、巡航範圍及可搭載人數，均優於MARK VI武裝巡邏艇。

葉利琴科又指，烏克蘭需要更多標槍反坦克導彈、狙擊步槍及榴彈發射器，以有效增加前線作戰能力。烏克蘭駐美國前大使沙利（Valeriy Chaly）指出，標槍反坦克導彈前年運抵後令戰局發生變化，俄軍坦克一般退避三舍，以免被擊中。