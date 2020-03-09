新冠肺炎：朝令夕改　港澳入境者須隔離兩周

新冠肺炎疫情下，全球多個國家地區均收緊入境政策，惟屬於港人熱門旅遊地點的泰國，有關措施不清晰之餘更朝令夕改。昨日(8日)泰國傳染病控制部門依然重申從中國等地回泰國的當地公民才需要進行14天隔離，但香港泰國旅遊局今早(9日)宣布，有關措施將擴展至所有從中國(包括港澳)、伊朗、南韓和意大利入境的旅客。

香港泰國旅遊局在社交網站表示，因應新冠肺炎疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。上述旅客除了要進行隔離外，也需要填健康申報。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。至於14天隔離的詳細安排會再作進一步更新。

局方也建議旅客仔細考慮，在疫情下是否應避免或延遲非必要的旅行。旅遊時亦請旅客注意個人衞生，並在旅行前向航空公司查詢有關航班安排。

縱橫遊常務董事袁振寧則透露，其旅行社的團昨日仍能入境泰國，且沒有被隔離14日，目前仍與當局求證最新情況。他指今日沒有旅行團到泰國，而本周三(11日)起至月尾，該旅行社推出的平價團仍有10多團會出發，一旦當局證實消息，行程或會需更改或取消。

香港駐曼谷經濟貿易辦事處回覆東網查詢表示，留意到泰國政府過去數日正不斷新增和加強措施，指泰國衞生當局在3月7日就疫情的最新報告中，要求來自包括香港等受疫情影響地區的人士抵達泰國後，在指定地方或居所內自行進行「家居隔離」，建議有意前往泰國的人士應密切留意泰國政府提供的最新資訊。

辦事處又指，泰國民航管理局昨亦向提供往來泰國至包括香港等受疫情影響地區的航空公司發出指引，指來自疫區的旅客，須在辦理登機手續時，出示健康證明書，確定他們並無受新冠肺炎感染，並表示這項措施並非強制性，有關航空公司可以不遵守，但泰國有關人員有權要求抵泰旅客進行健康檢查、隔離接受監察或拒絕有關旅客入境。而前往泰國的旅客若未能出示健康證明書便不會獲准登機，亦不會獲有關航空公司派發登機證；而獲准登機的旅客則須填寫泰國當局發出的健康申報表，並在抵泰時向傳染病控制人員遞交表格。