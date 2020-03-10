宣誓儀式鬧雙胞　總統發表演說傳爆炸聲

阿富汗總統艾哈邁德扎伊去年宣布勝選後，周一（9日）正式宣誓就任，展開第二任期。惟其選戰對手、前行政首長阿卜杜拉拒絕承認選舉結果，同一時間自行宣誓就任。在艾哈邁德扎伊發表演說期間，場地傳出爆炸聲。回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）認責。

艾哈邁德扎伊宣誓致詞時，矢言將「盡全力建設阿富汗」，兩周後定出內閣名單。宣誓儀式鬧雙胞，據報美國負責阿富汗和解事務的和平公使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）、美軍及北約駐阿富汗部隊指揮官米勒（Scott Miller）及駐阿富汗大使威爾遜（Ross Wilson）均有出席，被視為承認其政府。

有目擊者表示，艾哈邁德扎伊發表講話期間，曾被爆炸聲打斷。據報，喀布爾總統官邸建築群被兩枚火箭擊中。總統府其後證實，附近遭火箭轟炸，其中一枚落在艾哈邁德扎伊發表講話的官邸附近，另有兩人受傷。IS事後承認責任，但無提供證據。

阿富汗去年9月舉行總統選舉，艾哈邁德扎伊取得過半選票勝選，惟阿卜杜拉支持者指選舉出現假選票。選舉委員會上月裁定艾哈邁德扎伊勝選，阿卜杜拉揚言另建新政府。據報，美國曾要求艾哈邁德扎伊延遲宣誓，尋求與阿卜杜拉談判，但雙方最終仍未達成共識。