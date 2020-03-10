新冠肺炎：世衞未宣布疫情大流行　但指威脅很實在

譚德塞稱，新冠肺炎構成大流行的威脅變得「很實在」。

世衞周一（8日）在瑞士日內瓦召開新聞發布會，更新最新情況，但仍未有將疫情定義為大流行。總幹事譚德塞表示，新冠肺炎正在全球蔓延，構成大流行的威脅變得「很實在」，但即使成為大流行，「將是史上首次可控的大流行」。

譚德塞表示，只有少數國家出現持續社區傳播迹象，世界各地領導人現時放棄為時尚早。他指新冠肺炎在全球不同國家出現不同情況，需以針對性的措施應對。而應對疫情不是遏制（containment）或緩解（mitigation）二擇其一，而是應雙管齊下，所有國家必須採取「全面混合戰略」來控制當地疫情，各國控制疫情傳播的工作也會影響其他國家，甚至全球。

譚德塞另提到，中國8萬多宗確診病例中，7成已康復出院，顯示中國的疫情有可能步向結束，而中國亦正在控制疫情。對於外間傳出新冠肺炎只會殺死老人的說法，他形容有關想法危險，重申癌症患者及其他免疫系統受損人士也面臨風險。

面對中國情況出現好轉，世衞突發事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）提醒，新冠肺炎疫情在其他國家仍未完結，還有國家確診首宗病例，強調目前仍處病例上升周期，還會持續一段時間。他又指出，目前全球總共有逾10萬宗病例在超過100個國家出現，是時候「退一步想一想」情勢。