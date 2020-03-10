新冠肺炎：德國首有確診患者死亡　法國文化部長染疫

歐洲是亞洲地區以外，新冠肺炎疫情的重災區。德國政府周一（9日）宣布，該國北萊茵-威斯特法倫州海因斯貝格郡（Heinsberg）及埃森市（Essen）合共出現兩宗死亡個案，其中一人是一名89歲老婦。

德國目前累計1176宗確診，是繼意大利及法國外，另一個染疫重災區。勃蘭登堡州政府表示，當地一名高中教師，因接觸過柏林一名確診患者，已下令總數4000至5000名學生、學生家屬及教職員及學生家屬接受居家隔離。塞浦路斯周一亦出現首兩宗新冠肺炎病例，歐盟27個成員國全部錄得確診個案。

同樣受疫情的法國，文化部長里斯特（Franck Riester）亦確診新冠肺炎，目前全國共有1209人染病，19人死亡。總統馬克龍周一與第一夫人特羅尼厄曾攜手前往香榭麗舍大道，表示對國家經濟有信心，承諾會支援商舖。至於歐洲議會將原定本周在斯特拉斯堡舉行的會議亦改在比利時布魯塞爾舉行，會期亦由4天縮短至1天半。

至於英國目前共有321人染病，倫敦南部周一再有一名患者病死，令死亡人數增至5人。據報，患者是一名70多歲、患長期病患人士。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）則表示，未來10至14日任何有輕微發燒或呼吸道疾病人士，或需自我隔離7天。

面對疫情來襲，多國採取預防措施。累計1204人確診、28死的西班牙宣布，馬德里地區所有院校自周三（11日）起，將關閉兩周。斯洛伐克亦同時宣布，禁止國內未來兩舉行集會及宗教活動。至於下周二（17日）是愛爾蘭傳統節日聖帕特里克日（St. Patrick's Day），惟當局為免新冠病毒擴散，已決定取消節日巡遊。