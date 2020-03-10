新冠肺炎：內閣通過修正案　允首相宣布緊急狀態

日本的新冠肺炎確診個案，連同早前靠岸的疫輪鑽石公主號，至今增至1220宗，病歿者累計16人。政府內閣周二（10日）通過修正案，准許首相安倍晉三在必要的情況下，宣布進入緊急狀態，採取特定措施應對疫情，料最快於本周通過。

內閣在會上敲定2013年施行的《新型流感等對策特別措施法》修正案，把新冠病毒感染症加入適用對象。根據法案，若判定疫情在全國迅速蔓延，對國民生活及經濟造成重大損失時，首相將宣布進入緊急狀態；各地政府可禁止居民外出、要求學校停課、取消公眾活動，亦可在未經同意下暫時徵用私人土地或建築物作醫療用途，及要求醫療和食品供應商向政府提供物資。

該法案將在周三（11日）提交國會審議，預計最快於周五（13日）獲得通過，臨時把新冠病毒感染症加入適用對象，並於實施日起兩年內正式納入其中。安倍表示，將在充分考慮造成怎樣影響，再作出判斷。對於此舉可能限制私權，負責修正案的經濟再生擔當相西村康稔在記者會上表示，會盡量把對國民的影響降到最小，強調是以防萬一的措施。