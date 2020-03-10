新冠肺炎：確診破百宗　超市限購廁紙至1包

新冠肺炎疫情在澳洲持續蔓延，新南威爾士省周二（10日）增加多宗病例，其中一名患者近期前往香港；全國感染個案上升至101宗，死亡人數為3人。總理莫里森計劃公布一項刺激經濟的方案，預料金額達100億澳元（約509億港元），他又認為新冠肺炎的影響可能較2008年全球金融海嘯更嚴重。

新省為疫情重災區，至今累計55宗病例，其中一名居於維多利亞省的20多歲男患者，近期從香港回國；另一名40多歲的女患者近期則從南韓返國；當局目前正追蹤其他新患者的染病源頭。另外，悉尼一名在急症室工作的醫生促請全市所有人隔離2周，以減少病例及減輕醫療負擔。

另外，莫里森指政府將公布一項約100億澳元的經濟刺激方案，減輕疫情對經濟的打擊，但未有公布方案細節。他又指，刺激方案可避免打工仔失業、支援企業正常運作，稱措施屬適當及暫時性，但可能根據經濟受影響的時間長短和嚴重程度而加大。

澳洲在疫情下出現搶購潮，當中以廁紙最搶手。大型連鎖超市伍爾沃思（Woolworths）早前宣布每人限購4包廁紙，超市周日宣布，為確保有足夠貨源，再次減低每人限購數量至2包，但強調會盡快取得更多供應。另一連鎖超市Coles亦指，已將限購數量減低至每人1包。