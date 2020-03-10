新冠肺炎：首宗確診　首都等多地「封城」

新冠肺炎「攻陷」蒙古，該國周二（10日）證實出現首宗確診病例，患者是一名法國公民，屬於輸入個案，首都烏蘭巴托及所有省的首府即日起「封城」。

患者是一間法國核能公司的男員工，上周一（2日）由俄羅斯莫斯科飛抵烏蘭巴托，上周六（7日）起發燒，初步檢測顯示感染新冠肺炎；他現正隔離，情況穩定。衞生部表示，患者發燒後理應在酒店隔離14天，但他無視當局的建議並外出，視察國內一個鈾礦。

結果，超過120人因近距離接觸患者而要隔離，500多人間接接觸患者而接受醫學觀察；2名近距離接觸患者的蒙古公民離開所在地，當局表示他們要承擔法律責任。

國家緊急委員會周二開會商討疫情對策，隨後宣布烏蘭巴托及所有省的首府，即日起至下周一（16日）採取隔離措施，民眾在這段期間不得進出城市，陸路及空中交通暫停。

為防新冠病毒在境內擴散，蒙古決定延長對日本及南韓航班的禁令至本月28日，所有來自中國、日本、南韓、意大利及伊朗的外國人士，或兩周內到訪這些高風險國家的外國人士均不准入境；由上述國家回國的蒙古公民則要自費隔離14天。