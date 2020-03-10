逾3萬年前鴕鳥蛋殼珠子　或為石器時代社交禮物

美國有考古學家研究一些於非洲南部萊索托卡拉哈里沙漠（Kalahari Desert）出土的鴕鳥蛋殼製的珠子，發現其年期可遠溯至逾3.3萬年前的石器時代。他們認為當時的人類可能互相交換珠子以建立友好關係，就如現時社交網絡的「讚好」。而這種傳統在現時萊索托一些沙漠部落間仍保存下來。

領導研究的密歇根大學考古學家斯圖爾特（Brian Stewart）表示，卡拉哈里沙漠屬於高山和堅硬岩石地質地帶，並非鴕鳥的棲息地，他們對當地部落用來送贈的鴕鳥蛋殼珠子從何而來非常好奇，遂展開研究。其團隊以鍶同位素鑑定技術，分析卡拉哈里沙漠及附近一帶的土壤、植物、博物館收藏的齧齒動物牙齒琺瑯質，以及鴕鳥蛋殼珠子樣本，結果發現近80%的珠子均非出自萊索托本土。

團隊研究後認為，這些珠子可能來自距萊索托325公里，甚至是1000公里外的地方，亦可能是當時生活於萊索托沿海地區的人，與內陸地區的人互相送贈以建立姻親或友好關係的禮物。有關研究周一（9日）刊於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。