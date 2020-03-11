新冠肺炎：職員中招WTO暫停會議　波蘭將領確診

新冠肺炎在歐洲持續蔓延，多國有大型公司及國際機構皆傳出有員工確診的消息。

總部位於瑞士的世界貿易組織周二（10日）公布一名職員確診新冠肺炎，因此決定取消自本周三（11日）至下周五的所有會議。該組織表示，已採取一切必要的應對措施，並會持續評估最新狀況。

美國蘋果公司周二稱，該公司位於愛爾蘭科克市的歐洲總部一名員工確診感染新冠肺炎，該員工已自我隔離，部分員工留亦被要求留在家中。蘋果歐洲總部有600名僱員。

在英國，傳媒機構天空公司（Sky Ltd）位於加的夫的客戶服務中心亦確診染疫，大樓周二要關閉徹底清潔，患病員工已自我隔離。

法國電力公司EDF有周二亦有3名在核電廠工作的員工確診，與他們有接觸的人士要自我隔離14天。公司指事件沒有影響發電。

另外，波蘭國防部周二表示，該國武裝部隊總司令部指揮官米卡（Jaroslaw Mika）將軍自德國參加軍事會議返回後，確診感染新冠肺炎，他目前狀態良好，隨行十多名人員已接受隔離檢疫。美國陸軍駐歐洲司令部司令卡沃利（Christopher Cavoli）與多名隨員，在周一（9日）也有參加那場會議，有報道指不排除他們也可能接觸到病毒。