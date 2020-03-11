新冠肺炎：確診病例過萬宗　醫護爆須選擇痊愈機會較高病人醫治

意大利全國實施封城令，在米蘭有警員向駕駛人士查問，確定他是否合乎可以離家的規定。（GettyImages圖片）

意大利周二(10日)新增977宗新冠肺炎確診病例，令累計確診病例突破一萬宗，達到10149宗，新增死亡病例則有168宗，是疫情在意大利爆發以來的單日新高，至今新冠肺炎疫情已導致意大利有631人死亡。

隨着新冠疫情在意大利北部迅速傳播，當地醫療資源極度緊張，醫院也已經飽和。意大利麻醉鎮痛重症醫學學會日前更建議，綜合考慮醫療資源和患者具體情況，對深切治療病房設定年齡限制。有醫護表示，他們不得不在40歲的病人和60歲的病人之間作出殘酷選擇。

該學會指出，目前在意大利北部醫院的深切治療病房接受治療的確診者超過500人，醫護幾乎全天候工作，期間更被迫評估哪些病人較有機會康復。在倫巴底克雷莫納一名醫生說：「過去幾天我們需要在一名40歲和一名60歲的病人之間作選擇，看誰接受插喉。他倆都有隨時死亡的機會。」該醫生形容事件殘酷，「我們都哭了，但我們沒有足夠呼吸機。」

當局也擔心疫情會向南傳播，表示南部7個貧困地區令人擔心，因為這些地區無論醫護人手或設施都長期短缺，當地政府一名衞生顧問承認，若疫情迅速席捲南部，將沒有任何辦法。」