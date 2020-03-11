新冠肺炎：推24億澳元醫療計劃　料疫情下月未見頂

澳洲政府周三（11日）推出24億澳元（約122億港元）醫療計劃，包括設立發燒診所及視像電話診斷來協助病人。澳洲目前已有116宗新冠肺炎確診個案，包括新南威爾士省新增的6宗個案，全國死亡數字為3人。首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）預計，國內疫情到4月亦未達頂峰。

總理莫里森指，估計醫療計劃中的約12億澳元（約61億澳元）會在本財政年度中使用。當中5億澳元（約25億港元）會用來支援醫療系統的運作開支，2.05億澳元（約10.4億港元）會用來設立100間發燒診所，供有輕微至中等症狀的病人使用。此外，政府會於周五（13日）起，為正進行隔離的人士提供視像電話診斷服務，讓他們可諮詢醫生的意見。

墨菲指，澳洲的新冠肺炎疫情高峰期可能長達8至16星期。他認為，研發疫苗可能需時1年以上，期望現階段就有疫苗是不切實際。有受疫情影響的國家每6日就大增一倍確診個案，若澳洲亦面臨此情況，確診人數將在1個月內上升至逾3200宗。有專家憂慮，屆時澳洲的醫療系統將會崩潰。