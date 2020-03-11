311大地震9周年　災區民眾悼念逝者

周三（11日）為日本311大地震9周年的日子，災區民眾紛紛悼念當年不幸遇難的人。受新冠肺炎疫情影響，由政府舉辦的大型悼念活動已相繼延遲或縮小規模，很多民眾仍自行發起小型的悼念儀式。

當年的地震、海嘯及核事故令岩手縣、宮城縣及福島縣重創，目前仍有很多地區未完成重建，逾4.7萬人未能返家；岩手、福島兩縣警方繼續在海嘯災區沿岸搜索失蹤者。宮城縣石卷市的住宅區當年被海嘯沖毀，現時政府在加高的土地上建設4棟公營住宅，供災民入住，但附近大片空地還未重建好。政府指，供災民入住的3萬套公營住宅，有9成已完工。

政府已將負責重建的復興廳之設置期限從2020年度末，延長至2030年度末。當局期望從2021年度起，用5年時間完成重建項目。JR東日本的常磐線將在周六（14日）全線恢復運行，代表災區鐵路系統全部復原。福島第一核電站當年發生核事故，其所在的福島縣雙葉町本月首次解除避難指示。政府在JR雙葉站設置聯絡站，準備在明年春季以後協助居民返家。

首相安倍晉三會出席在官邸舉行的獻花儀式，悼念遇難者。宮城縣石卷市77歲居民高橋富貴子在能一覽市內景觀的日和山面向大海雙手合十。她表示：「我因那場災害失去了很多朋友。雖然已經過了9年，但我仍然很痛苦。」岩手縣大槌町有民眾及死者家屬到政府辦公室的遺址獻花及祈禱。該處原定會舉行大型悼念儀式，紀念逝去的政府職員，但因新冠肺炎疫情而延期，有家屬表示希望儀式早日舉行。

在福島縣南相馬市，當年有9名消防員在海嘯中身亡。約15名消防員周三清晨在海邊默哀，向逝去的同袍致敬。有神職人員在福島市一間存放遇難者遺體的寺廟，為死者祈禱。有負責清理福島第一核電站核廢料的企業職員，亦於周三為死難者默哀。