新冠肺炎：印尼首人病歿　星洲22%患者如常外出

東南亞同受新冠病毒威脅，印尼周三（11日）公布，該國出現首宗新冠肺炎死亡個案，死者為一名53歲外籍女子，她生前患有糖尿病及高血壓。而新加坡的疫情持續，衞生部公布數據指，約22%確診者出現症狀後仍繼續上班或如常活動。當地有兩名國際學生因違反隔離令，最終被取消學生簽證。

新加坡衞生部指，在160個確診病人中，有35名在出現發燒或其他呼吸道病徵後，甚至在求醫後，也未減少與其他人的社交接觸。科技公司Wizlearn Technologies的14個病例中，有9人是員工，其中3人有症狀後仍繼續日常活動。有職員將病傳給家屬後，該家屬亦如常外出，導致多4人染病。

此外，有24%確診病例曾向多於一名家庭醫生求診，當中有8人更到3間以上診所求醫。衞生部呼籲患者只向一名醫生求診，讓醫生更準備地判斷他是否需要接受新冠病毒檢測。

南洋理工大學國立教育學院有一名國際研究生違反在家隔離令，並向學校虛報其行蹤資料。新加坡國立大學一名國際交換生被安排放假，但他違反該要求。最終，兩人都被取消學生簽證。