新冠肺炎：消息指泰國取消香港免簽安排

新冠肺炎疫情在多國肆虐之際，外媒周三（11日）引述泰國的內政部長指，該國即日起取消對18個國家或地區發出簽證，並取消另外3個國家或地區的免簽安排，包括香港。

報道指，泰國取消發出簽證的18個國家或地區包括保加利亞、不丹、中國大陸及台灣、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟、格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥、瑙魯共和國、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克及瓦努阿圖。而取消免簽安排的3個國家或地區，分別是香港、南韓及意大利。

另外，中國駐泰大使館周三發出提醒，指泰國衞生部已將中國（包括港澳地區）、伊朗、意大利和南韓等確診病例逾千的國家，列為新冠肺炎境外危險傳染病區；泰國民航局按此要求從上述4國始發赴泰的航班執行新的入境防疫政策。

新政策要求旅客辦理登機手續時，須出示醫學健康證明及可在泰使用、保額為10萬美元以上的重大疾病保單，如無法出示，航空公司須拒絕該旅客登機；該健康證明以英文或泰文填寫，須在航班出發前2天內開具，顯示出發前14天內未出現新冠肺炎症狀，相關檢測呈陰性；旅客另須填寫健康信息卡，落地後提交泰國疾控檢查官員；而抵泰旅客須在下榻酒店內自行隔離14天，泰國執法人員將抽查。