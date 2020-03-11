考古新證據　彗星撞毀人類最早定居地

美國有考古學家近日從敍利亞北部的阿布胡賴拉（Abu Hureyra）考古遺址採集土壤、文物及動物骸骨等樣本，分析後發現一些超高溫燃燒形成的玻璃物質，並非人為、閃電或火山爆發造成，可能是曾遭隕石或彗星撞擊，以致這個人類最早定居地毀於一旦。

阿布胡賴拉遺址位於阿薩德湖底，上世紀70年代當局興建塔格巴水壩，堵截幼發拉底河的河水，湖水乾涸後遺址才被發現。考古學家曾在遺址發現古代游牧民族居住的痕迹，認為該處是1.28萬年前，人類最早定居下來轉為農業社會的地方之一。

美國加州大學聖巴巴拉分校地質學教授肯尼特（James Kennett）和團隊，採集遺址的沉積物、動物遺骸、農作物樣本以及其他文物。他們發現，這些東西上有經高溫熔融的玻璃物質，分析其分子結構後發現含有鉻、鐵、鎳、硫化物、鈦等礦物，甚至是富含鉑和銥的熔化鐵。要形成這些礦物，燃燒的溫度至少高達攝氏2200度，這溫度並非當時的人類、閃電或火山爆發可產生。

肯尼特指出，要產生如此高溫只能由極其劇烈、高能量、高速度的現象造成，而這現象極可能是宇宙撞擊事件。團隊將在阿布胡賴拉遺址的發現，與考古學家早前研究世界各地遭被稱為「新仙女木事件」的1.28萬年前隕石撞擊遺址對比，發現都含有同樣的礦物質，故認為阿布胡賴拉遺址是在同時期遭密集的隕石或彗星碎片毀滅。