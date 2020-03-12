伐木工人發現地堡　屬二戰邱吉爾部隊所用

英國蘇格蘭林地局早前於蘇格蘭進行伐木期間，工人無意在當地南部發現一個地堡。原來，該個地堡建於第二次世界大戰時期，相信當時是由英國的秘密部隊所使用。該部隊當年負責在游擊戰地執行秘密任務，因被稱為英國已故前首相邱吉爾麾下的「邱吉爾軍隊」而為人熟知。

蘇格蘭的伐木工人去年在當地南部的林木中發現一道鐵門，沒想到它竟通往一處戰時遺迹。英國的AOC考古小組近日到地堡視察後，解釋稱︰「它是二戰常見的地堡，主要是在侵略行動中，供輔助部隊部署破壞行動之用。」專家又指，由於這類地堡是作秘密任務之用，事後大多被掩埋，戰後鮮有重新出土，故是次發現相當罕有。

考古人員指，該個地堡長7米、闊3米，最深處位於地底1.2米之下。堡內設施及家具所餘無幾，只剩下幾個破爛的床框和錫罐。專家估計，戰時曾有7名軍人部署於該地堡，他們應配備有機關槍、狙擊槍和炸彈等。

邱吉爾軍隊隊員全部是經秘密招募、熟悉當地地勢的人員，故隊內不少人前身為農民、獵人等。他們在1940年獲邱吉爾派遣部署，惟英軍最後未有直接入侵德國，故部隊的游擊戰力始終未得以在戰場上展示。