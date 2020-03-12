新冠肺炎：杜特爾特接受檢測　馬航促員工放無薪假

菲律賓政府周四（12日）指，由於數名內閣官員接觸過新冠肺炎的確診患者，而總統杜特爾特亦曾接觸部分內閣官員，因此他將會接受病毒檢測，總統府亦在當日關閉及消毒。

杜特爾特特別助理克里斯托弗‧高表示，杜特爾特並未出現病徵，但他希望確保自己健康及能繼續與公眾互動，因此為審慎起見，決定遵守衞生官員建議、採取預防措施。曾與確診者接觸過的閣員包括財政部部長多明戈斯及通訊部部長安達納爾。

另外，馬來西亞吉隆坡大城堡清真寺一個宗教集會出現集體爆發新冠肺炎的情況，最少有12宗病例。集會上月27日至本月1日舉行，有逾1萬名回教徒出席。有參加者返回汶萊後確診及傳染他人，患者中有11人來自汶萊、另一人則是馬來西亞人。

馬來西亞航空公司表示，要求1.3萬名員工自願放無薪假，高層管理人員一律減薪一成及放棄津貼；員工可選擇一次過放3個月無薪假、或每月放5日無薪假，最少持續放3個月，措施下月起執行。

另外，新加坡總統哈莉瑪表示，政府正考慮動用國家儲備，為應對新冠肺炎疫情的第二輪經濟方案提供資金，今次將是金融海嘯後首次動用國家儲備。哈莉瑪表示，由於供應鏈中斷、需求急劇下降及現金流緊縮，不少公司，尤其與旅遊業相關的企業正在流血，政府必須盡最大努力支持人民及企業。