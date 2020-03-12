俄機再飛近英國　美軍北極部署預警機

以美國為首的北約與俄羅斯繼續軍事角力，俄軍反潛巡邏機不足一周內，第二度飛往英國附近空域，英軍戰機緊急攔截。與此同時，鑑於俄機曾闖入美國阿拉斯加州防空識別區，美軍空中預警機深入北極空域執行任務，演練探測威脅。

英國皇家空軍周三（11日）表示，俄軍兩架圖142反潛巡邏機從東北方飛往英國後，途經英國西岸對出的國際空域，並南下至法國以西的比斯開灣，之後折返飛回俄羅斯；英軍颱風戰機緊急出動攔截，法軍亦派出軍機監視。英軍指控俄機沒有遵守國際航空交通規定，對民航客機構成威脅，但沒有闖入英國領空。

上周六（7日），俄軍兩架圖142在米格31戰機護航下，向南飛往北約在北大西洋的「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）防線，途中在挪威沿岸及北海空域時，先後遭挪威及英國戰機攔截；其中挪威F35隱形戰機首次出動，在北部監視俄機。

另外，俄軍兩架圖142周一（9日）飛近美國阿拉斯加州，並遭美加兩軍戰機攔截。美國北美空防司令部周三表示，一架E3空中預警機周二（10日）在空中加油機的支援下，在高北極（High Arctic）執行長達9小時的任務。司令部指是次在北極偏遠地區的部署，擴大軍方在北極執行任務的能力，探測針對北美的威脅。