新冠肺炎：意大利病歿人數破千　倫巴底加快批死亡證

隨着新冠肺炎疫情在中國逐漸消退，歐洲被認為是新的疫情中心點。情況最嚴峻的意大利，確診和病歿人數持續攀升，該國周四（12日）新增2651病例，累計15113宗確診；死亡人數新增189宗，累計破千至1016宗。北部重災區倫巴底大區的深切治療病床幾近爆滿，當局亦要加快簽發死亡證的程序，以讓病歿者能夠早日入土為安。

意大利該國逾半要接受深切治療的新冠肺炎病人都身在倫巴底大區，那裏只有610張病床，但截至周四要接受探切治療的病人就有605個。

與此同時，倫巴底醫院的殮房亦超出負荷，該區的衞生官員說，當局應醫院要求簡化了簽發死亡證的程序，讓死者能夠早日安葬。

意大利外交部長迪馬約周四接受英國廣播公司訪問時表示，意大利是第一個遭疫情嚴重打擊的歐洲國家，但他亦希該國會是第一個國家擺脫疫情。他在解釋禁止不必要店舖開門和封城政策時表示：「若醫護人員能24小時全天候工作，我們也可以足不出戶。絕大部份國民都守規，而不守規的將會受罰：會被罰款或刑事檢控。」

新冠肺炎持續在歐洲蔓延，大西洋兩岸的衞生官員，不約而同指出歐洲已成為新的疫情中心點；美國疾病預防及控制中心主管雷德菲爾德周四在眾議院聽證會上指出，現今全球7成的新增病例都在歐洲；丹麥衞生局局長布羅斯特倫也稱，不單止是意大利，好些歐洲國家的疫情發展也讓人憂慮。