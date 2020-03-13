天文學家發現千度高溫行星　天降熔化鐵雨

長年陷入極高溫煎熬，連天空下起的雨也是熔化的金屬——這種星球乍聽仿如科幻小說背景，但卻是真實存在。瑞士科學家利用位於智利的巨型天文望遠鏡，發現了一個距離地球約640光年的奇特行星。其氣溫高達可熔化金屬的2400度（攝氏，下同），鐵蒸氣吹到星球較冷的陰暗面時，就會下起鐵雨。

科學家利用歐洲南方天文台（ESO）的甚大望遠鏡（VLT），發現該個名為「黃蜂76b（Wasp-76b）」的行星。它距離其圍繞的恒星極近、溫度因而極高，公轉一圈時間也僅費43小時，與該恒星自轉時間相同。它因而有着與地球的月亮相同的「潮汐鎖定」特性，即是行星其中一面永遠面向恒星，另一半則是永遠背對，陷入永恒黑夜。

日內瓦大學的 Ehrenreich博士（David Ehrenreich） 的團隊利用VLT，在黃蜂76b的晝夜分界處偵測到鐵蒸氣，但在晝半球卻探測不到。他估計，黃蜂76b晝夜極大溫差造成大風，將晝半球蒸發的鐵，吹到氣溫約為1400度的夜半球。鐵遇冷凝固成「鐵雲」，引發鐵雨奇觀。有關研究已於周三（11日）刊登在學術期刊《自然》上。