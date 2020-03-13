新冠肺炎：馬克龍宣布抗疫措施　無限期關閉學校

法國是歐洲新冠肺炎疫情其中一個最嚴重的地區，總統馬克龍周四（12日）發表電視講話，宣布由於新冠肺炎疫情嚴重，將於下周起無限期關閉學校。

馬克龍宣布，將從下周一（16日）起關閉全國所有學校、幼兒園等。他要求所有國民盡量減少外出，優先考慮遙距辦公；又呼籲所有易受感染的群體留在家中，特別是70歲以上老人和患有慢性病者。

馬克龍續稱，原定於下周日（15日）舉行的市鎮選舉第一輪投票將照常進行，希望民眾投票時嚴格遵守相關部門發出的衞生建議和要求。他又指，法國政府將立即啟動應急機制，保護企業和員工，避免因疫情帶來失業潮。

馬克龍指出，法國正處於流行病暴發的「開始階段」，又指法國正經歷「一個世紀以來最嚴重的公共衛生危機」，當務之急是控制疫情的蔓延。

截至周四（12日）晚，法國全國累計新冠肺炎確診病例2876宗，新增了595宗，61人病歿，增加了13人。

北歐國家挪威亦宣布自周四起亦宣布全國封鎖措施，由當日起，抵達該國的國際旅客將要強制隔離14天，國內所有學校亦會關閉，所有餐廳禁止營業，可以讓顧客保持最少一米距離的除外，自助餐亦被禁止。滑雪場等旅遊景點關閉，文化活動、體育賽事禁止進行，酒吧、泳池、健身室等禁止開放；不過超級市場和藥店等則可繼續營業。有關措施至少實施兩周。