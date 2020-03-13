一周兩次　金正恩指導炮兵部隊射擊訓練

北韓領袖金正恩近期動作頻頻，繼周一（9日）親自指導火力打擊訓練後，周四（12日）再指導北韓人民軍第7軍和第9軍所屬炮兵部隊的火箭炮射擊比賽，是他一周以內第二次公開露面。他指示將繼續進行訓練賽。

朝中社周五（13日）報道指，金正恩親臨指導火箭炮射擊比賽，獲人民軍總政治局長金秀吉陸軍大將、人民軍總參謀長朴正天陸軍大將等軍官到場迎接。報道未有提及具體地點，但根據照片估計是在海岸進行。韓媒推測，今次訓練是上月28日啟動的冬季訓練中陸海空聯合打擊訓練一環，主要使用常規牽引式火箭炮。

報道指，今次炮射擊比賽目的是突擊檢查各軍團炮兵的作戰準備狀態，進一步加強炮兵作戰能力，改善訓練形式和內容，以提升實戰化水平。金正恩指示各軍團長指揮訓練，要求時刻牢記現代戰爭是炮兵戰；又指示保障炮兵部隊的機動力和射擊精準度，隨時準備好戰鬥，亦要完成符合現代戰爭要求的實戰化訓練方式等任務。

在新冠肺炎疫情肆虐多國之際，照片可見金正恩並沒有穿戴口罩或防護裝備，其身旁的軍官則戴上黑色口罩。北韓一早已加強邊境管制應對疫情，官方至今強調國內沒有確診病例。

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