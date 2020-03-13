新冠肺炎：抗疫第2階段　料最多1萬人中招

英國新冠肺炎疫情持續，至今已有596宗病例，死亡人數為10人。政府周四（12日）宣布，抗疫工作由第1階段的「遏制病毒傳播」轉入第2階段的「延緩病毒傳播」，學校現階段暫時不會停課，有民眾直斥政府延誤抗疫好時機。政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）則估計，英國可能有5000人至1萬人中招。

首相約翰遜形容疫情是「一代人中最嚴重的公共衞生危機」，預料將有更多家庭會失去親人。政府要求任何民眾有呼吸道感染症狀或發燒超過攝氏37.8度，需要在家隔離7天；而從爆發疫情地區回國的人士，以及曾與患者密切接觸的人，均要在家隔離。約翰遜稱，輕症患者在家或醫院隔離沒有很大差別，要將床位留給重症患者。現時全國4000多張深切治療床位中，有5分之4已被佔用。

目前政府仍未下令關閉學校，及取消公眾集會和體育賽事。約翰遜表示，會根據科學知識，在適當的時候做適當的事。他稱，現時要學校停課只會帶來更多問題，會在情況有變時才另作決定。有英媒形容約翰遜內閣「不作為」，他發表講話後亦引起輿論嘩然，有人認為約翰遜在「豪賭」，有人批評政府「沒睡醒」，延誤遏制疫情惡化的時機。

瓦蘭斯指出，目前很多人未接受病毒檢測，估計國內的真正疫染人數或比已確診的多。他稱，逾20名感染者在深切治療部留醫，在統計學上意味有成千上萬的人未獲診斷，估計確診數可能是5000人至1萬人。