新冠肺炎：與疑染疫港人共用酒杯　派對增2人中招

泰國衞生部常務秘書素坤（Sukhum Kanchanapimai）周五（13日）表示，該國再多5宗本地感染的新冠肺炎個案，其中2人曾與一名疑似染疫的香港旅客在派對作樂，令該派對的染疫人數增至13人；其餘的新確診者則與一名從南韓回國的泰國女子有關。泰國至周五累計75人染疫，1人死亡。

上述派對有15人參與，包括一名香港人，他們期間共用酒杯飲酒及吸食同一枝煙，大部分人周四（12日）確診，均為泰國人。而最新確診的參加者，是一名36歲女子及一名37歲男子，未知他們的身份。

至於另外3宗新增個案，全部與一名早前從南韓整容後回國的27歲泰國女子有關。確診者包括女子的19歲弟弟，他上周六（7日）開始咳嗽、流鼻水、有痰，周一（9日）到私家醫院求診，目前留院治療。女子的一名29歲泰國女性朋友亦中招，同樣於上周六開始不適，至周日（8日）入院求醫，她此前曾與13名朋友到娛樂場所；還有女子的37歲男性朋友亦染疫。

素坤指，泰國已出現聚集感染，並有數個年代的病人，衞生部將要求患者曾到訪的公眾地方進行清潔。