新冠肺炎：確診漢蓄意到夜店播毒　外籍女中招

日本的新冠肺炎確診個案已超過1380人，26人死亡。當地周五（13日）報道，愛知縣蒲郡市一名中年男子，在確診後竟違反隔離令，更聲言要去「播毒」，前往居酒屋和酒館，親密接觸女店員，至少一名外籍女子中招。

報道指，該名50多歲的男子於本月4日傍晚，證實感染新冠肺炎，其父母於前一天確診。醫療機構要求男子在家中隔離，他卻向父母透露他「想出去傳播病毒」，當晚到訪一間居酒屋約15分鐘，沒有透露自己受感染。他又光顧另一間菲律賓夜店約40分鐘，唱K及親密地摟抱一名陪坐的女店員，其後向店員透露他確診。

店方獲悉後報警及通知保健中心，警員穿上防護裝備趕到處理，保健人員為店舖消毒。警方正循業務妨害的嫌疑展開調查，但要待該男子的病情好轉後才進行盤問。據報，其中3名曾密切接觸的女店員接受檢測，證實沒受感染，但另一名30多歲的外籍女店員中招，暫未知是否經男子染疫。

另外，日本參議院周五表決通過《新型流感等對策特別措施法》修正案，把新冠肺炎納入適用對象，首相可因應疫情宣布進入緊急狀態，該法最快於周六（14日）正式生效。官員表示，希望此緊急狀態備而不用，當局將致力平息疫情。

受疫情擴大影響，來往中日航班減少、機場的貨物收發受限制，運輸變得困難。日本郵政宣布從周五起，停收從日本寄往中國的小型包裹和EMS等部分郵件；對於已接收、但難以發送的郵件，日本郵政將退還給寄件人；書信和明信片仍會接收，但發送料大幅延遲。