新冠肺炎：譚德塞家鄉失守　非洲18國中招

譚德塞（小圖）家鄉埃塞俄比亞錄得首宗病例。

新冠肺炎疫情正在多地擴散，再有更多非洲國家失守。世界衞生組織總幹事譚德塞的家鄉埃塞俄比亞周五（13日）證實，出現首宗新型肺炎病例，患者是一名日本人；肯尼亞及畿內亞亦錄得首宗病例，非洲至今有18個國家中招。

埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴政府表示，該名日籍患者48歲，本月4日入境，當局呼籲民眾應避免會面及有手部接觸；肯尼亞衞生部指該國首名患者是27歲當地人，本月5日由英國倫敦回國、周四（12日）確診。政府已找到大部分接觸患者的人士，未來14天監察他們的體溫。

至於畿內亞首名患者，是歐盟代表團一名女職員，她由歐洲回國後感到不適，現正自我隔離；新冠肺炎亦攻陷蘇丹，衞生部指患者是一名周四在首都喀土穆死亡的男子，他本月初曾到訪出現疫症的阿聯酋。

截至目前，以下非洲國家出現新冠肺炎病例，分別是摩洛哥、突尼斯、埃及、阿爾及利亞、塞內加爾、多哥、喀麥隆、布基納法索、剛果民主共和國、南非、尼日利亞、科特迪瓦、加蓬、加納、畿內亞、蘇丹、肯尼亞及埃塞俄比亞，當中絕大部分只有單位數字的病例。