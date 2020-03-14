新冠肺炎：即位68年首次　英女王取消公開行程

英國新冠肺炎疫情持續，國內已有798宗確診個案，10人死亡。白金漢宮周五（13日）宣布，英女王伊利沙伯二將取消未來2周的公開行程，是她即位68年以來首次。另外，政府日前宣布抗疫工作由第1階段的「遏制病毒傳播」轉入第2階段的「延緩病毒傳播」，有專家指，此做法可以延緩疫情高峰期，讓更多人有時間產生群體免疫力，從而減輕疫情。

王室發言人表示，女王會繼續會客，但其他行程將按照照醫療團隊的建議，再作決定。除了女王取消公開行程，查理斯王子與妻子卡米拉也在政府建議下，取消原定前往波斯尼亞和約旦等4國的訪問行程。

英國首席科學顧問瓦蘭斯表示，政府的目標不是完全遏止疫情高峰期的來臨，而是延遲它來臨的日子，以及減少感染人數。他指一旦英國短時間內進入疫情高峰期，醫療系統將無法應付大批病人；若成功延緩疫情高峰期，大多數人出現輕微症狀後，就可產生群體免疫力，令病毒傳播情況緩和，老人及長期病患者等體弱人士就可得到保護。

瓦蘭斯稱，若現時立即採取措施來嚴格限制民眾的日常生活，待措施被撤銷後，疫情或會反彈。然而，包括前衞生部長侯俊偉在內，多人批評政府沒批准學校停課及沒禁止舉行大型活動的決定。侯俊偉指政府不行動，4周後英國的疫情就會和意大利一樣嚴重。