新冠肺炎：民眾盲目搶購　全球鬧紙荒

新冠肺炎肆虐，全球多地民眾盲目搶購廁紙。澳洲、美國、加拿大、英國、日本等地先後出現「廁紙荒」，民眾大手入貨，超市貨架被清空，有人甚至為一條廁紙大打出手。有零售商出招限制顧客的廁紙購買量，亦有廠商加班增產，務求供應穩定。

在澳洲，全國出現盲目搶購紙品的情況，當地消息指搶購目標由紙巾盒、廚房紙、廁紙，再到餐廳紙，辦公大樓洗手間的紙巾亦被搶光，剩一半亦搶，有人要自己帶紙去洗手間。超市的廁紙亦被掃清光，有人甚至為此大打出手，稱：「我只想要一條廁紙。」

澳洲大型連鎖超市伍爾沃思日前宣布每人限購4卷廁紙，並要求生產商增加供應。由於市面「一紙難求」，網上放售的廁紙更被炒賣至5000澳元（約2.5萬港元）一卷。新南威爾士省省長貝雷吉克莉安呼籲民眾冷靜，不要「盲搶」及囤積廁紙，強調省內廁紙供應正常。

美國多州亦出現搶購潮，民眾在超市外排隊購物，把廁紙、廚房紙等買光。佛州早前有一名25歲男子就因試圖從泊在街上的汽車偷一卷廁紙而被捕。

日本亦爆發「廁紙之亂」，東京的超市的紙巾大缺貨，掛着寫有「售罄」的牌。有便利店貨架更只剩下4包紙巾，有顧客想買2包也被店員拒絕，稱每人只能買一包。有報道指除了搶購廁紙，東京甚至有人偷廁紙，有公司警告員工不要偷公司洗手間的廁紙。