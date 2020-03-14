新冠肺炎︰基民黨延遲選黨魁　默克爾指危機比債務嚴重

德國政壇動盪之際，又迎來新冠肺炎危機。總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）周四（12日）宣布，將延遲原定下月25日舉行的黨魁遴選會議。默克爾同日指出，新冠肺炎疫情恐帶來比銀行危機更嚴峻的局面，直指政府目前首要處理的已非債務問題，而是公共衞生應變。

CDU在上月地選中成績慘淡，更有黨員在州長選舉中支持極右政黨。默克爾欽點的接班人、CDU黨魁克蘭普-卡倫鮑爾被指無力約束黨政，受壓下終辭任黨魁、放棄角逐總理，但留任國防部長。克蘭普-卡倫鮑爾周四公布指，國民健康是該黨首要任務，在疫情危機下，下月的黨內大會將不能如期舉行。

德國在債務減速機制（Debt Brake）下，政府每年的收支平衡均受限。但默克爾周四與州政府首長會面後，坦言在目前的特殊情況下，收支狀況已非政府的首要關注。她稱︰「我們身處極為特殊的情況，甚至比銀行危機更甚。我們面對的是健康問題，一個連科學家與藥物都未有解答的挑戰。」

此外，德國大部分州份會從下周一（16日）起停課，直至下月下旬。柏林的公共交通只會提供有限度服務。