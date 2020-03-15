假冒高官眾籌詐騙　兩男子判監和罰款

法國巴黎兩男子假冒高官籌款，向政界、商界和宗教界多名重要人物籌款高達5千萬歐元（約4.3億港元），周三（11日）被法院判處7至11年監禁及罰款。

案情指，54歲的希克利（Gilbert Chikli）和35歲的拉薩利維什（Anthony Lasarevitsch）被控自2015年起，假冒時任國防部長、現任外交部長勒德里昂。2人以矽膠面具，透過通訊軟件Skype致電和視像通訊與超過150名目標人物聯絡，訛稱為「秘密行動」籌款和承諾得到法國政府的還款，聲稱這些金錢是用來作贖金或反恐行動。

受害人包括英國富豪兼回教精神領袖阿加汗，他捐出2千萬歐元（約1.7億港元）。首都法院判希克利11年監禁，需罰款200萬歐元（約1720萬港元）；35歲的拉薩利維什被判入獄7年和100萬歐元罰款（約860萬港元）。

2015年法國法庭在希克利缺席審訊下，就同類罪行判處他7年監禁。他被控在2005和2006年間假冒不同商業機構的行政總裁詐騙。他逃亡2年後，與拉薩利維什在烏克蘭被捕。在他們的手提電話內，警方找到摩納哥親王阿爾拔二世矽膠面具的照片。

駐法國記者呂靜儀報道