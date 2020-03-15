北極角力白熱化　美俄軍機再交手

美俄的北極軍事角力白熱化，俄羅斯上周六（14日）派出4架圖142反潛巡邏機，兵分兩路進入美國阿拉斯加州防空識別區執行任務；美軍出動戰機攔截，指俄軍監視區內的美方潛艇演習。這是過去8天第5宗美俄陣營空中短兵相接事件。

美國北美空防司令部表示，俄軍兩組圖142分別從阿拉斯加州西部及北部飛入防空識別區，西部機組在區內停留大約4小時，並飛近正展開ICEX極地演習的美軍潛艇；北部機組則停留15分鐘。美軍F22隱形戰機緊急出動，在空中加油機及空中預警機的支援下，攔截及全程監視兩組俄機。

美軍表示，俄機全程在博福特海的國際空域飛行，沒有進入美國或加拿大的領空，但與阿拉斯加州海岸的距離最接近時只有83公里。北美空防司令部司令奧肖納西則稱，俄機持續在北極的活動，司令部將捍衞美加並應對來自北方的威脅。

ICEX是美軍潛艇部隊兩年一度的極地演習，內容包括最為人注目的破冰上浮，旨在讓潛艇官兵在北極訓練、測試新裝備，並改善潛艇在冰冷水域的操作性及戰力；今年演習美軍派出兩艘潛艇。

不過，俄羅斯國防部提供另一個說法版本，表示只派出兩架反潛巡邏機，在太平洋及北冰洋的國際水域上空，展開長達12小時的冬季作戰訓練，飛行距離逾5000公里。機員演練沒有地面支援下飛行，並獲米格31BM戰機護航。國防部強調軍機執行任務時，嚴格遵守國際空域的相關規定。

北大西洋是美俄陣營的傳統角力場，近年雙方把注意力放在北極，因此不時出現兩軍在區內海空短兵相接的情況。以下為近日發生的同類事件：

2020年3月14日

俄軍4架圖142反潛巡邏機分成兩組，飛入美國阿拉斯加州防空識別區，美軍F22隱形戰機攔截。

2020年3月12日

俄軍兩架圖160戰略轟炸機在巴倫支海、挪威海及北大西洋執行任務，期間遭挪威、英國及法國戰機攔截；美軍3架B2隱形戰略轟炸機組成特遣隊，同日亦分批由美國及葡萄牙飛抵英國部署。

2020年3月11日

俄軍兩架圖142反潛巡邏機在巴倫支海、挪威海及北大西洋執行任務，遭英國及法國戰機攔截。

2020年3月9日

俄軍兩架圖142反潛巡邏機飛入美國阿拉斯加州防空識別區，遭美國及加拿大戰機聯手攔截。

2020年3月7日

俄軍兩架圖142反潛巡邏機飛往北約的北大西洋「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）防線，遭挪威及英國戰機攔截。