新冠肺炎：擬隔離70歲以上人士4個月　派兵守超市

英國輿論近日批評約翰遜內閣的對抗新冠肺炎措施力度不足，英媒上周六（14日）披露，政府擬推出多項戰時形式的抗疫措施，包括要求國內所有70歲以上人士在家或護老院隔離4個月，以及派軍隊到超級市場和醫院駐守，遏止搶購等亂象。衞生及社會關懷大臣夏國賢周日（15日）證實，政府將要求70歲以上人士自我隔離。

英媒報道，首相約翰遜、夏國賢及首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）、首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）準備了一系列的防疫措施，除了要求70歲以上人士隔離外，還包括強制徵用酒店或其他建築作臨時醫院、徵用私家醫院做緊急醫院、暫時關閉學校、酒吧、夜店及餐廳、要求廠商停止其他作業集中生產醫療設備、警方暫停調查輕罪案件以釋出人手等措施；內閣亦不排除會動用軍醫院及封鎖部分城市。報道指，政府周日將開會討論上述措施。

知情人士透露，政府可能在未來20日內實施所有70歲以上人士隔離的政策，並指政府不願採取困難及代價高的措施是錯誤輿論，惠蒂及瓦蘭斯只是等待適合的時機出招。消息續指，二人擔心部分長者因無人照料而在家中離世，夏國賢希望動員社區確保不會有長者被忽視，約翰遜高級幕僚甘明斯曾與電召車公司及外賣公司聯絡，商討為隔離長者送餐事宜。