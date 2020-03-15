十大網購暢銷書　《現代愛經》成國民最愛

香港人近年的好書龍虎榜多以實用的工具書居首，不難看出兢兢業業的工作態度。英國購物網近日公布指，分析3年來的銷量情況，發現坐穩該國最愛書籍榜首的已非《聖經》或《哈利·波特》，而是《現代愛經》（Modern Kama Sutra，暫譯）。

英國最大購物網之一「OnBuy.com」由2016年開始，針對3000名顧客進行調查，以了解他們的閱讀習慣。調查發現，35%的成年人過去5年連一本書都沒有讀完。而成年人最受歡迎的書類，44%是犯罪和驚悚類，28%是愛情類，詩歌、戲劇和批評類就最不受歡迎，僅是2%人的心水。

至於最受歡迎的書中，排名第一的是圖片豐富的性愛指南、托馬斯（Kamini Thomas）的著作《現代愛經》，第二位是《哈利·波特與死亡聖器》，第三位是涵蓋大麻歷史及冷知識的《雜草之書》（Scratch & Sniff Book Of Weed，暫譯），而《聖經》則十大不入。

OnBuy.com表示，現代人總為怠懶閱讀而諸多借口，但相當多英國人卻為《現代愛經》而破例，又認為研究表明多數成年人想讀更多書籍，希望今次公布的書單能激勵公眾拿起一本書。

英國十大最受歡迎書籍名單如下：

1/《現代愛經》（Modern Kama Sutra，暫譯）作者：托馬斯（Kamini Thomas）

2/《哈利·波特與死亡聖器》（Harry Potter and the Deathly Hallows）作者：JK羅林

3/《雜草之書》（Scratch & Sniff Book Of Weed，暫譯）合著作者：馬特林斯及愛潑斯坦

4/《史前百科全書：恐龍》（Encyclopedia Prehistorica: Dinosaurs，暫譯）合著作者：薩布達及賴因哈特

5/《骯髒的素食者》（Dirty Vegan，暫譯）作者：普里查德

6/《一九八四》（Nineteen Eighty-four）作者：奧威爾

7/《權力遊戲》（A Game of Thrones）作者：喬治·R·R·馬丁

8/《永遠愛你》（Love You Forever，暫譯）作者：蒙斯

9/《泰魯的屏幕生活及奇怪時代》（Gotta Get Theroux This，暫譯）作者：泰魯

10/《殺死一隻知更鳥》（To Kill a Mockingbird）作者：哈珀．李