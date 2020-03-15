港府對英美及愛爾蘭發紅色旅警　周四起抵港人士家居隔離

新冠肺炎擴散至歐美多國，港府繼早前向歐洲神根地區共26個國家發出紅色外遊警示後，今晚(15日)再對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，並於本周四(19日)零時起對上述3個國家及埃及抵港的人士加強衞生檢疫安排，要求所有於抵港前14日曾到訪該些國家的人士接受強制家居檢疫，香港居民包括在內。

至於早前公布就抵港前14日曾到南韓、伊朗、日本北海道及歐洲神根地區的人士的衞生檢疫措施，仍然維持不變。港府呼籲計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往，並建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

衞生防護中心表示，一直對內地及海外的疫情嚴陣以待，香港過去14天(3月2日至今日下午4時)錄得的46宗新冠肺炎確診個案中，26宗為輸入個案，佔56.5%，另外7宗個案的病人曾在部分潛伏期前往外地，佔15.2%。

防護中心表示，會因應疫情的發展，並考慮全球各地風險、香港現有檢疫設施的容量及當地政府實施的措施，以及為確保本地醫療系統運作正常，檢討相關衞生檢疫措施的可行性，適時作出調節。由於目前香港的檢疫設施有限，政府認為現有檢疫中心必須預留予確診患者的密切接觸者進行檢疫。