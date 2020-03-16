新冠肺炎：維多利亞省及首都領地進入緊急狀態

澳洲新冠肺炎肆虐，確診病例突破300宗。繼南澳省周日（15日）宣布進入衞生緊急狀態後，維多利亞省及首都領地（ACT）周一（16日）亦宣布進入緊急狀態。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，該省將於當地時間下午12時起，進入為期4周的緊急狀態。他提到，會對所有從海外入境人士實施為期14天的強制自我隔離，而500人以上的非必要集會也被禁止，但不包括公共交通。他另補充道，上述禁令主要針對體育賽事、文化活動或俱樂部等舉辦的非必要活動。

維省進入緊急狀態後，首席衞生官將被允許採取一切必要措施，以控制病毒傳播，降低省內人民健康風險。任何不遵守隔離要求的維省人士，可被罰款最高2萬澳元（約9.6萬港元）；法人團體罰款最高可達10萬澳元（約48萬港元）。

對於目前情況，安德魯斯稱：「毫無疑問，未來數周及數月對每個人都是艱難，但我們正採取必要措施，保護維省人民。」該省衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）則形容，新冠肺炎為「一生中面臨最大公共衞生挑戰」。維省周一新增14人確診，累計71人染疫。

至於ACT首席部長巴爾（Andrew Barr）於同日較後時間，亦宣布當地進入緊急狀態。南澳省省長馬紹雲（Steven Marshall）日前因應疫情，宣布該省進入公共衞生緊急狀態，授予衞生官員更大權力抗疫，採取所有必要措施保護民眾。