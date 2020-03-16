新冠肺炎：歐盟終出招　限醫療裝備出口統籌封關

新冠肺炎在歐洲蔓延，歐盟被指對疫潮反應緩慢。歐盟委員會主席萊恩（Ursula von der Leyen）周日（15日）宣布，將統籌各成員國的封關措施，以及限制醫護防護裝備出口到歐盟以外國家。

萊恩在Twitter發布影片，指歐盟成員國需互相扶持應對新冠肺炎疫潮，並確保各成員國的醫療防護裝備充足。她指歐盟將推出三管齊下策略，包括增加有關裝備生產、因應需要放寬各成員國間出口，以及限制醫療裝備出售予歐盟以外其他國家等。

萊恩又指，會呼籲各成員國協調封關措施，以確保貨物與重要職務人員在禁令限制下可以跨越邊境。她表示，若現在不立即行動，成員國內的商店將面對貨物不足的困境。她補充指，保護人們健康之時，不應令基本必須的貨物及人員無法送達病人、醫療系統及商戶。

歐盟同日發聲明指有關措施為期6周，期間會向各成員國諮詢，以了解措施實行情況及下一步該如何做。歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）在聲明中表示，這是在新冠肺炎疫潮下，必須採取的緊急措施，以保障所有歐盟公民。