新冠肺炎：澳美領袖籲勿恐慌搶購　強調物資充足

新冠肺炎疫潮肆虐全球，澳洲、美加、日本、英國等地的超市出現「盲搶潮」。澳洲總理莫里森及美國總統特朗普均開控呼籲民眾勿恐慌，強調國家物資充足。

澳洲維多利亞省及首都領地宣布進入緊急狀態，總理莫里森周一（16日）明言，緊急狀態並非「恐慌狀態」，而是希望可以讓各州政府有特別的權力防止疫情擴散。他又評論近日各地商店出現的盲搶潮，呼籲人們顧及其他人的需要，外長佩恩亦指，人們購物時應衡量自己真正所需，她說盲搶潮不只在澳洲發生，在其他國家都有，重申這全沒必要。

澳洲超市連日出現民眾搶購現象，除早前的廁紙、洗手液等衞生用品外，近日連麵食、米飯等亦成為目標，有連鎖零售店需限購這些貨品。阿德萊德一名超市東主表示，剛過去的周末人們搶購貨品的情形，是他從事零售50年來未見過。澳洲農民聯會行政總裁大派定心丸，強調糧食供應充足。

由於不少長者及傷健人士難以到超市購物，澳洲連鎖超級市場伍爾沃思（Woolworths）從周二（17日）起，特別安排早上7時至8時的時段，讓福利卡持有人優先入內購物。

在美國，總統特朗普周日在白宮記者會上，亦就國內盲搶潮開聲，指跟零售業行政人員談過，對方稱商店會繼續營業，而且供應鏈穩健。他呼籲民眾冷靜，重申毋須購買太多東西和囤積物品。

而在英國，有報道指軍方制定了應對方案，數千軍人已待命，準備在有需要時出動確保超市、油站的貨品及燃油供應充足，以及支援消防、救護等緊急部門。據指，若英國疫潮於下月達到最高峰，首相約翰遜就會下令軍隊出動。