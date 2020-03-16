新冠肺炎：墨爾本皇冠賭場推「社交距離」措施

新冠肺炎全球肆虐，永利度假村及美高梅國際酒店集團周日（15日）先後宣布，因應疫情將於當地時間周二（17日）起，暫時關閉位於美國拉斯維加斯的設施。澳洲皇冠集團周一（16日）宣布，將於墨爾本皇冠賭場採取「社交距離」措施，讓賭客保持一定距離。

永利度假村表示為防疫情蔓延，將於周二下午6時起關閉拉斯維加斯的永利拉斯維加斯賭場酒店及Wynn Encore兩周，會預留有限度的員工保護及維護設施，並指公司會向全職員工支薪；永利度假村於關閉期結束後會再評估情況。

美高梅國際酒店集團同日發聲明，宣布周一會先關閉集團位於拉斯維加斯的所有賭場，周二起暫停酒店服務，直至另行通知。集團發言人指，美高梅於5月1日前不接受新的房間預訂。集團亦向員工發信，指被解僱或暫時休假的全職員工，將獲從最後一個上班日起計2周的工資，所有醫療計劃則保持到6月30日。

在澳洲，墨爾本皇冠賭場推出多項社交距離措施，周一起將停用部分賭博機及電子賭枱，讓賭客之間保持距離；同時禁示賭客於圍坐的賭枱站立，以及限制站立賭枱的人數至5人；賭場亦把宴會及會議設施的顧客人數限制在450人。賭場表示，上述措施獲衞生官員同意。