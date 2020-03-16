反對派領袖將獲授權組政府　內塔尼亞胡連任勢危

以色列月初舉行一年內的第三次大選，惟始終未有政黨取得國會大多數議席，政局拉鋸持續。總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團雖取得最多議席，但卻被其主要對手甘茨取得更多其他黨派議員支持。總統里夫林表明，將於周一（16日）授權甘茨籌組聯合政府，內塔尼亞胡連任之路岌岌可危。

在本月2日的大選中，利庫德集團得票最多，但在120個議席中，仍僅佔不足一半的36席。甘茨領導的藍與白聯盟則緊次其後，取得33席。里夫林於周日（15日）傳召內塔尼亞胡及甘茨舉行緊急會議；內塔尼亞胡在民族主義及宗教政黨盟友不足下，合共僅獲58名議員支持，而甘茨卻獲過半數的61名議員支持。

因此，甘茨將嘗試籌組新政府。不過，支持甘茨的政黨之間亦各有分歧，能否聯手仍屬未知之數。里夫林曾提議內塔尼亞胡與甘茨共組聯合政府，以應對危機。然而，內塔尼亞胡不願放棄總理一席，甘茨則表明不願意與一名被起訴的總理共事。內塔尼亞胡的貪腐案原定於周二（17日）開審，但已因新冠肺炎疫情而延遲至5月24日。

如果今次甘茨未能籌組政府，內塔尼亞胡料將再獲授權組閣。如果兩人最終均未能成功，恐觸發以色列短期內第四次國會大選，延長一年來的無政府狀態僵局。