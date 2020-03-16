殘疾院舍中斬殺19人　戰後最大殺人魔被判死刑

日本神奈川縣相模原市一家殘疾人士中心於4年前發生大屠殺，一名前員工於深夜大開殺戒，持刀殺死19名殘疾人士，並刺傷26名員工，成為日本戰後死傷最慘重的兇案。橫濱地方法院周一（16日）就案件宣判，不接納辯方指被告受大麻影響犯案，又指被告奪走多達19人的生命，案情嚴重無論比擬，決定採納檢方求刑標準，判處死刑。

事發於2016年7月26日凌晨，兇手是30歲、有日本戰後最大殺人魔之稱的植松聖，他曾是殘疾人士中心「津久井山百合園」的職員，疑因不忿被解僱而行兇，被捕後面臨謀殺罪等六項指控。案件月初首次開庭，辯方律師指植松聖案發時因精神問題吸食大麻，導致神經衰弱，未能判別是非善惡，要求判無罪。但檢方反駁指，植松聖作案時心理狀態正常，大麻只是加強他殺人決心及提前作案。輪到植松聖發言時，他突然全身抽搐，企圖咬舌及扼頸，庭警立即制服他，法官於是宣布休庭，延至周一宣判。

檢方指，精神鑑定結果顯示植松聖是自戀型人格障礙，他認為自己是特別的存在，但可以自行判斷善惡及控制自身行為，具有刑事責任能力。法官青沼潔表示，植松聖因工作經歷歧視殘疾人士，認為他作案時具刑事責任能力，決定判處死刑。植松聖在宣判前，表明不會上訴。植松聖案發前曾寫信予眾議院議長，要求讓殘疾人士安樂死，讓世界經濟更有活力及防止第三次世界大戰發生。行兇後沒有悔意，多次表示那些殘疾人士沒有心靈，未來不應該存在於社會。

新潟青陵大學社會心理學教授確井真史認為，慘劇發生與普羅大眾對殘疾人的長期偏見密不可分，在麻煩邏輯觀作祟下，普遍視喪失自主及獨立能力的殘疾人為最麻煩的群體。「無用者捨棄」思潮在日本年輕人泛濫，部分網民贊同植松聖的行為，認為佔用公共資源的殘疾人沒有存在價值。

另一方面，任職殘疾人士中心等療養機構的職員負擔愈來愈重，導致他們身心俱疲，部分人更出現心理問題。不過，繁重的工作沒有帶來豐厚報酬，職員平均月薪只有23萬日圓（約1.7萬港元），與日本人平均月薪37萬日圓（約2.7萬港元）相差甚遠。