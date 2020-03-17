新冠肺炎：東京奧組委多名理事　同意東奧延期2年

日本東京奧組委理事高橋治之早前曾表示，若東京奧運因新冠肺炎疫情無法今年舉辦，最現實的方案是延遲1至2年。日媒周二（17日）報道，東京奧組委多名理事亦同意，把東奧延期至2022年，議題料在本月30日的理事會上討論。

世界衞生組織早前指，新冠病毒疫苗的準備時間，最少要1年半左右，但是否如期舉辦東奧的最後決定期限在5月底，兩者差距非常大。高橋治之為此主張延期，待疫情完全平息；由於明年7月有游泳世錦賽，8月亦有田徑世錦賽等，他認為把東奧延至2年後舉行最妥當。

報道指，多名理事同意延期，雖然有人提出「可如期舉行，但閉門作賽」，但其他人認為如果沒有觀眾，將令全球失去對奧運的興趣，故傾向反對此建議。雖然有聲音擔心延後2年會與2022年北京冬季奧運撞期，但高橋認為同年舉行可令奧運氣氛更濃厚。

不過，日本首相安倍晉三周一（16日）在七大工業國集團（G7）首腦緊急視像會議上，重申日方爭取東奧及殘奧如常舉行。內閣官房長官菅義偉周二強調，當局正如期準備奧運會。