新冠肺炎：馬來西亞鎖國前夕　新加坡現搶購潮

新冠肺炎疫情在全球擴散，馬來西亞政府周二（17日）宣布，將於周三（18日）起封鎖連接該國與新加坡的邊境，直至本月31日為止。馬來西亞是新加坡的糧食主要入口地，新加坡民眾擔心糧食供應受影響，周二起外出搶購。總理李顯龍強調，新加坡食品及貨物流動不因馬來西亞鎖國而中斷。

有新加坡國民指，不知道馬來西亞的鎖國措施會持續多久，因此會先購買一些糧食。全國多間商店也出現長長人龍，有超市限制每名顧客可購買的廁紙、麵、米、雞蛋等貨品數量。有民眾指雞肉及豬肉已售罄，一些蔬菜的價格上升。

新加坡貿易與工業部部長陳振聲表示，政府會整合庫存物資及加強國內產能，同時增加從其他國家進口的貨品。據指，該國肉類及蔬菜的存量可正常供應至少2個月，麵和米的庫存量則可正常供應至少3個月。

此外，菲律賓呂宋島周二至下月13日實施13條「加強社區隔離」措施，所有學校停課至下月14日，大型集會活動一律取消，每戶家庭每次只可派一人外出購買必需品，只有供應基本必需品的商店及機構才可營業。而公共交通亦會暫停運作，計劃從呂宋島出境的旅客，只能在周五（20日）零時之前離開。

泰國新增30宗確診病例，累計增至177宗，1人死亡。政府內閣開會後，周二（17日）宣布押後下月的潑水節活動，學校亦要停課。而印度則新增一宗死亡個案，令死亡數字升至3人；最新死者是一名64歲男病人，於孟買一間醫院去世。受疫情影響，泰姬陵將關閉至月底。