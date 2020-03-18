新冠肺炎︰各國封關措施一覽

新冠肺炎疫情肆虐，世界衞生組織（WHO）宣布進入「全球大流行」，各國先後採取「封關」措施，一覽如下︰

日本

•禁止持有中國大陸湖北、浙江省發出護照人士，以及南韓、伊朗及意大利公民入境。

•暫時取消香港、澳門、南韓公民免簽證入境安排。

南韓

•禁止持有中國湖北發出護照持有人，以及過去14天內曾到湖北人士入境南韓。

•暫時取消外國人免簽證入境濟州島，以及中國及日本公民免簽證入境安排。

台灣

•要求從歐洲神根區26國、英國、愛爾蘭、阿聯酋入境旅客自我隔離14天。

•持陸港澳護照人士禁止入境

神根區26國：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

泰國

•要求中國內地、香港、澳門、南韓、伊朗、意大利旅客入境泰國時提交證明，證明登機前接受新冠肺炎病毒測試結果陰性，以及購有保額至少10萬美元（約78萬港元）保險。

•所有入境泰國旅客必須回答問卷，並接受體溫檢測。

馬來西亞

•禁止所有外國遊客入境馬來西亞，直至3月31日。

澳洲

•所有入境國際旅客必須自我隔離14天，並禁止外國開出遊輪泊岸30天。

•所有過去14天內曾到中國、南韓、伊朗或意大利的非澳洲公民，不得入境澳洲。

新西蘭

•新西蘭3月14日起要求所有入境旅客，包括新西蘭公民，自我隔離14天。

歐盟

•料日內正式拍板，封閉歐盟外部邊境30天，禁止外國人入境。神根區內國家亦料會各自重設邊檢。

德國

•關閉與丹麥、盧森堡、法國、瑞士及奧地利接壤邊境。

丹麥

•禁止未能證明必須旅行的所有外國人入境。

捷克

•頒佈緊急狀態，禁止所有旅客入境。

西班牙

•關閉全國邊境，只容許西班牙公民、居民及特殊情況人士入境。西班牙與意大利航班暫停至3月25日。

意大利

•全國封城限制民眾跨境出行，暫停來往中國航班。

俄羅斯

•禁止中國、南韓、伊朗及意大利公民入境，過境轉機除外。

•與波蘭、挪威接壤邊境禁止外國人入境。

•來往歐盟成員國、挪威、瑞士航班，限於連接雙方首都航線。

美國

•禁止歐洲神根區26國、英國、愛爾蘭居民，以及過去14日曾到有關國家非美國公民入境美國；措施此前已覆蓋中國內地（不包括香港及澳門）及伊朗。曾赴疫情高危地區美國公民或永久居民，返回美國的話必須在指定的13個機場之一入境。

指定機場︰波士頓洛根國際機場（BOS）、 芝加哥奧克爾國際機場（ORD）、達拉斯／沃思堡國際機場（DFW）、底特律都會機場（DTW）、檀香山國際機場（HNL）、 亞特蘭大國際機場（ATL）、 紐約甘迺迪國際機場（JFK）、 洛杉磯國際機場（LAX）、 邁阿密國際機場（MIA）、 紐瓦克國際機場（EWR）、 三藩市國際機場（SFO）、西雅圖國際機場（SEA）、 華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）

加拿大

•禁止非加拿大公民或永久居民入境，加拿大公民直系親屬、美國公民、國際航空機組人員及外交官除外。

•只容許全國4個機場營運國際航班，以便集中檢疫。指定機場分別是多倫多皮爾森國際機場（YYZ）、 蒙特利爾杜魯多國際機場（YUL）、 溫哥華國際機場（YVR）、 卡爾加里國際機場（YYC）。惟加拿大來往美國、墨西哥、加勒比海各地，以及加拿大東岸對開法國領地聖皮耶及密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）航班除外。