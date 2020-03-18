美隱形轟炸機編隊　巡航冰島懾俄

美國繼續加強在歐洲的軍事部署抗衡俄羅斯，美軍兩架B2隱形戰略轟炸機周一（16日）與挪威F35A隱形戰機組成編隊，在冰島空域巡航，向俄方展示實力。

美國駐歐空軍周二（17日）透露，B2從英國費爾福德空軍基地出發後，匯合派駐冰島的3架挪威F35A，並與駐守英國萊肯希思空軍基地的3架美軍F15C戰機，共同執行北約的冰島空中巡邏任務；美軍同時派出空中加油機支援是次任務。

美軍在聲明表示，不管是甚麼外來挑戰，外界都預期美國及北約繼續果斷執行任務；類似今次隱形軍機編隊的任務，讓美方向盟友派定心丸的同時，亦向任何敵人發出一個明確信息，那就是不論遇上甚麼挑戰，「我們都準備就緒」。

參與任務的B2屬於美軍新一批駐歐轟炸機特遣隊，但今次沒有降落冰島。去年8月28日，B2首次飛抵冰島凱夫拉維克空軍基地，在當地短暫停留期間演練「熱加油」，即在引擎運轉下補充燃料及彈藥，以減少降落到再起飛的時間。

由於冰島缺乏空軍，因此北約自2008年起安排其他成員國，輪流在冰島部署戰機保護該國領空。挪威今年2月在冰島派駐4架F35A戰機，執行空中巡邏任務。